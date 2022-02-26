民進黨新北市議員張志豪在臉書力挺衛福部長陳時中出戰新北市長，更力讚是「黑馬級的超強母雞」。對此，陳時中今（26）日到高雄旗津拚觀光時回應，雖然疫情穩定可控，但大家都知道疫情、病毒很會變，現在在防疫的期間，其他不做多想。