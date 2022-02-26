改戰新北市長？ 陳時中回應了 12:252022/02/26 中時 柯宗緯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 針對民進黨新北市議員張志豪在臉書力挺衛福部長陳時中出戰新北市長，陳時中避談。（柯宗緯攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨新北市議員張志豪在臉書力挺衛福部長陳時中出戰新北市長，更力讚是「黑馬級的超強母雞」。對此，陳時中今（26）日到高雄旗津拚觀光時回應，雖然疫情穩定可控，但大家都知道疫情、病毒很會變，現在在防疫的期間，其他不做多想。 陳時中參選？藍白：先面對防疫破口 吳昕陽樂觀看待疫後復甦 #新北市長 #陳時中 #旗津 #高雄 #疫情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 搶救旗津觀光大作戰 陳時中、陳其邁合體當「代言人」 12:022022/02/26 生活 龍隊回新竹澄清湖賽事恐縮水 04:102022/02/26 地方新聞 2022誰來做老大》新北市長 出席總召交接 林佳龍戰新北有譜 04:102022/02/25 焦點要聞 綠能業者徒步環島 為公益募千萬 04:102022/02/26 地方新聞 孫麥傑飛美遇疫情 嘆如殭屍末日 04:102022/02/26 娛樂新聞 周玉蔻爆陳建仁選北市 形象佳「大仁哥」近一年因這事負聲量竄高 09:462022/02/25 政治 香港確診破萬 1成在港歐洲人逃離 04:102022/02/26 產業財經 葉淑麗帶領英紡 榮登Amazon50家企業 04:102022/02/26 產業．科技 下月解封！3時機免戴口罩 一圖看懂「經濟防疫」 07:482022/02/25 生活 PLG》首位本土獲選 呂政儒拿1月MVP證明自己 09:502022/02/26 體育 疫情逐漸趨緩 高市放寬校園防疫規定 15:372022/02/25 生活 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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