本周末是228連續假期，台北市長柯文哲今年再度挑戰騎自行車「一日北高」，預計明晨從台北關渡宮出發前往高雄市，熱血行為卻被市議員抓包，明明防疫期間「學校室內場所」都不外借給民眾使用，柯文哲卻為一己之私，大搞特權強徵北市西松高中自行車室訓練體力。但北市府澄清，租借場地皆有付費並送防疫計畫書，且市長非屬校外不特定人士，不在限定範圍內。

「之前有陳時中喝酒歡唱，現在有柯文哲違規偷練！」市議員李柏毅質疑，西松高中明定今年1月29日到2月15日，學校室內場所因疫情不外借給一般民眾。柯文哲卻大搖大擺於2月7日、9日、11日及14日，違規前往西松高中教室秘密訓練體力，只為「一日北高」的私人活動。

市議員擬參選人田方倫批評，1月19日柯文哲在校園讓媒體專訪，依規定要重提申請和繳交新版防疫計畫書，內容包含記者、攝影等人員資料，但市府卻只有先前借用紀錄，未依規定更新，即使問遍市長室、教育局及西松高中，沒人拿得出當初申請的計畫，他大膽猜測根本沒有。

李柏毅近一步指出，根據西松高中的場地使用申請書，柯文哲申請的活動名稱寫「參加比賽備賽」，但請問柯市長是要跟誰比賽？是參加「環台自行車比賽嗎」？「一日北高就一日北高，柯市長是偶包太重，私下訓練體力有那麼丟臉嗎？還要遮遮掩掩的？」

此外，由於申請書上借用人是勾選「個人」，借用人的姓名也非柯文哲，而是一位許小姐。李柏毅直言，整份申請書看不到任何與柯或市長室有關的資訊，但實際使用自行車教室者明明是市長本人，卻故意用許小姐名義借用，擺明是「掛羊頭賣狗肉」，企圖掩人耳目。

對此，北市府發言人陳智菡澄清，市府租借場地時皆有付費，並遞送防疫計畫書備查，無特權之嫌，且市長、副市長基於公務需求經常進出校園，非屬校外不特定人士，不屬於「不外租借場地」範疇，也未違反當時防疫規範。

陳智菡也說，申請人部分，市長雖非本人申請，但是由市長辦公室幕僚代為申請，這部分也沒有問題。對於議員認為不周全的地方，未來會虛心檢討。