台南市捐血中心發出簡訊呼籲民眾搶救血荒，一度被以為是假訊息。（擷取自網路／程炳璋台南傳真）

全台灣剛經歷一波寒流，溼冷氣候卻意外影響捐血意願，造成血荒，台南市捐血中心發出血荒警訊，台南市血庫存量僅剩2天，已是南台灣最低，也是近年來最少，捐血中心連假期間派出所有捐血車募血，盼天氣好轉民眾踴躍捐血。

「太可怕了，血液庫存只剩2天，這是真訊息」台南市不少民眾26日接獲台南市捐血中心簡訊，一度以為是網路假訊息，求證是真的簡訊，上傳網路引起網友留言一連串討論捐血經驗。

台南市捐血中心證實，因為氣候因素，上週低溫又下雨，影響民眾外出捐血意願，近日捐血不足，加上寒流過境病人數暴增，醫院用血量上升，台南市血液庫存量銳減，僅剩2.8天，已不到3天，全台倒數第2（新竹庫存量1.7天最低），南台灣最低，每種血型庫存量都不到4天，其中以A型及O型最缺乏。

台南市捐血中心企畫課坦承這是台南近年來最低的一次血液庫存量，今年以來新低點，一般常規理想庫存量為8到10天，低於5天就算缺血，2.8天算非常嚴重的情況。

面對另類「寒害」，台南捐血中心決定228連假不休息，派出僅有4部捐血車，祭出捐血送全聯禮券等優惠，呼籲民眾踴躍捐血搶救血荒。有網友將捐血訊息上傳網路幫忙推播，建議「捐血送雞蛋」，一定會有更多人願意排隊挽袖。