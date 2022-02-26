中國大陸駐烏克蘭大使館25日公告撤僑，據大陸使館發布的通知，持台胞證的台灣人也可登記搭乘包機，外交部對此表示，中國政府藉烏克蘭國難，操弄政治宣傳及惡意散布錯假訊息；另一名自稱「台灣小伙」的台籍男子，聲稱持台胞證也能登記，背景也引發質疑。國民黨立委蔣萬安今被問及對於中國錯假訊息擾亂台灣的看法，他回應，對於外界各式各樣的說法，或可能想影響台灣內部團結的行為，要戒慎恐懼。

面對網友大讚持台胞證可以搭中國撤僑包機，蔣萬安說，這次軍事衝突，應該從當中學到台灣未來生存之道，要關注的接下來對全球供應鏈的變化、對國家安全造成的影響，及民生物資需求的穩定，思考台灣是否在當中提供人道救援的協助，都是現在必須要關注的重點；當然對於任何侵略行為予以譴責、也不會接受，此時此刻，台灣內部應該團結一致，不應該有政治口水，這樣子是毫無助益。

對於中國錯假訊息擾亂台灣，蔣萬安說，對於外界任何各式各樣的說法，或是可能想要影響台灣內部團結的行為，當然要戒慎恐懼。