新北市長侯友宜今（26日）上午視察中和區德穗里黃金資收站運作情形。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（26日）上午視察中和區德穗里黃金資收站運作情形。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（26日）上午視察中和區德穗里黃金資收站運作情形。（葉書宏攝）

全國最多 新北黃金資收站達343處

新北市長侯友宜今（26日）上午視察中和區德穗里黃金資收站運作情形，侯友宜感謝各里長帶領志義工長期投入資源回收工作的付出與努力，讓新北市目前有高達343處的黃金資收站，是全國最多，連續10年拿到最乾淨的城市殊榮。

侯友宜表示，新北市黃金資收站343處，全國最多，有177萬人次志工及6061萬人次民眾參加，不但垃圾量大減，也能夠創造一個最乾淨的城市，藉著環保以及愛的循環，讓新北市變得更祥和。

侯友宜表示，過去3年來新北市的環保政策運用執法力、乾淨力、循環力、環教力及減碳力，全方位推進。而黃金資收站是民眾參與循環力的典範，除讓民眾落實資源回收與分類，並有民生用品，如專用垃圾袋、環保洗碗精及綠色商品等，供回收集點兌換。而資收物變賣後的返還金，則可用於里內建設或急難救助等公益用途，造福當地鄉里。

環保局說明，黃金資收站政策自2011年8月推動以來，資源回收物回收量達25萬5210公噸，民眾也熱烈參與，共約177萬人次志工及6061萬人次民眾參加，總變賣資收物所得返還金累計達約6億2000萬元，用途除在資收站現場兌換專用垃圾袋及綠色商品外，亦運用於里內基層建設。

環保局表示，基層建設包含資源回收站的設備改善、補貼資源回收站兌換商品、環境清潔、溝渠疏通、老人供餐等，同時亦可在里內推動環境教育辦理資源回收宣導會等。此外，當里內遇到火災，有急難救助對象時，亦可以利用資收變賣返還金給予基本的生活扶助、醫療補助，提供里內實質幫助。