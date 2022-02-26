近日俄烏開戰，引來許多烏克蘭藝人、網紅發聲替家鄉抱不平，而俄羅斯籍的藝人則處境尷尬，繼徐乃麟兒子徐新洋的俄羅斯籍女友宋蕊安（Soa）昨(25日)透過經紀人表示不方便回應什麼後，另一名俄羅斯美女安妮也遭受攻擊，過去在節目上和烏克蘭美女佳娜起爭執的片段被挖出，引來網友鍵盤出征安妮，對此，和安妮有私交的男星曹晏豪稍早替安妮緩頰，指出這群酸民完全罵錯人。

出生在俄羅斯的安妮去年曾上《同學來了》大聊俄羅斯和烏克蘭女生的差別，她表示：「俄羅斯的女生還是比較時尚感」，因為俄羅斯比較有錢，「然後烏克蘭也是很棒的國家，我超愛烏克蘭」，但表示因為發展，覺得烏克蘭比較像「俄羅斯的鄉下」，引來一旁的烏克蘭美女佳娜不滿，反酸：「只有莫斯科女生會打扮，其他的女生就是鄉下人」，而這節目片段近來因俄烏開打被網友挖出瘋傳，安妮的社群網站也因此被攻陷。

曹晏豪替安妮緩頰。（圖／翻攝自yentsao IG）

對此，安妮尚未正式回應，但過去在電影《詭祭》跟安妮有合作的曹晏豪稍早發文反擊，一句話點出網友完全遷怒錯人：「Annie是我妹妹，是源於異地但同心的家人。她是俄羅斯人也是一半烏克蘭」，據知安妮的父親是烏克蘭人，母親是俄羅斯人，2014年她來台就讀中國文化大學戲劇系研究所。

曹晏豪（左1）曾與安妮合作。（圖／中時資料照片）

曹晏豪也說，他明白網友對於戰爭的不滿，「但當你的不滿是在攻擊另一個個體時。想問；你有什麼不同？這個世界不缺你的恨，我們需要相愛往前」，並澄清安妮私下善良，很努力在台灣打拚，跟這次戰爭毫無關係，「請不要讓你的言論成爲下個侵犯她人的行動」，引來其他網友說：「沒有人喜歡戰爭，她來自那裡，所以把不滿發洩在她身上？這種株連九族的行為有夠噁心的！」