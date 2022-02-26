228連假已啟動，不少人計畫開車出遊，產險表示，連假國道車流量大，交通意外事故也較多，若不幸發生事故就可能需要道路救援，尤其國道處理成本較高，建議民眾行前可先檢視車險確認道路救援相關保障是否充足，目前若投保車險即有道路救援服務，但有有公里限制，另也可投保「道路救援費用附加條款」花小錢即有100公里道路救援服務。

交通部高速公路局統計，近3年228連假國道事故較平日高出1~4成。新安東京海上產險副總經理兼發言人呂文泉表示，連續假期國道車流量較大，事故情況也較多，若不幸意外發生就會需要道路救援，然而，道路救援費用動輒數千元，甚至上萬元，因此道路救援糾紛時有所聞。

儘管部分信用卡有贈送免費的道路救援，但多需事先登錄，還限定車種、車齡，尤其拖吊公里數僅20公里，條件限制多。新安東京海上產表示，為協助廣大車主分散風險，該產險新推出的「道路救援費用附加條款」不僅提供一年5次、保額內每次最高100公里的道路救援服務，連常見的車門反鎖，委由他人開鎖的服務費用也能申請理賠，車主只要於投保車體保險或第三人責任保險時，加保「道路救援費用附加條款」，就能讓保險公司幫你支付動輒上千元的道路救援費用。

新安東京海上產險提醒車主，開車出遊前別忘了檢查「五油」機油、汽油、變速箱油、剎車油、動力方向機油及「三水」水箱水、電瓶水、雨刷水，同時要留意國道交通管制等道路狀況，最後別忘檢視行車保障，提前做好準備，以降低突發狀況風險，讓每趟出遊都心安。