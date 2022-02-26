星座運勢網站「星座巫師」分析12星座難約排行榜，最難約前三名是天蠍座、處女座、水瓶座，只有真愛才能把他們約出門！

▍第十二名：白羊座

白羊座個性熱情，喜歡跟朋友玩在一起，一約就出去，有時還沒開口他就先主動拋出邀約，是最好約的星座。

▍第十一名：射手座

射手座很喜歡湊熱鬧，就算身體不舒服，有什麼好玩的局也想要硬撐著身體出門，他們太愛玩了，有局就一定會現身。

▍第十名：雙魚座

雙魚座個性單純，喜歡朋友聚會熱鬧的感覺，而且他們在朋友眼中就像可愛的吉祥物，是聚會必備人物，他們只要閒著，有人邀請就會赴約。

▍第九名：獅子座

獅子座很愛氣派的排場，只要是高級餐廳或是高人氣餐廳，他們就很願意出門，只要選擇地點時稍微挑選過，很容易就能把獅子座約出門。

▍第八名：巨蟹座

巨蟹座比較不擅長社交，有時被約還會猶豫不決，怕自己在聚會中無法跟大家打成一片，不過在幾天的考慮後往往還是會答應赴約。

▍第七名：金牛座

金牛座比較現實，他們會看這個聚會有沒有出席的必要，裡面有沒有想要混熟的人，或是這個聚會能不能擴展自己的人脈，如果有利可圖，他就一定會出席。

▍第六名：摩羯座

摩羯座是工作狂，所有的心力幾乎都花在工作上，他們忙著賺錢，加班是常態，幾乎擠不出時間參加朋友聚會，除非是很在乎的朋友才願意出席。

▍第五名：雙子座

雙子座看起來跟大家都很要好，其實內心有一把尺，如果被他歸類為不重要的朋友，被邀約就會找各種理由搪塞，如果是喜歡的朋友，隨便約就出門。

▍第四名：天秤座

天秤座是社交場合的紅人，大家搶著約他，所以他們會那麼難約就是因為他的局太多，如果他能擠出時間跟你見面，代表你在他心中的地位很前面。

▍第三名：天蠍座

天蠍座防備心很強，總要花很長的時間觀察一個人是否值得信任，唯有通過他的考察，被他認定是朋友後，才可能約得到他，否則他就會斷然拒絕，非常乾脆。

▍第二名：處女座

處女座太細心了，以致於他們在被邀約後，腦中就會冒出預想的狀況和各種可能，只要他們覺得有某個細節不滿意，他就會把這個邀約推掉，非常難約。

▍第一名：水瓶座

水瓶座太懶惰了，沒事就喜歡待在家裡，要出門還要花時間打扮，還要查交通、安排行程，想到這裡他們只想直接拒絕邀約，在家好好休息。