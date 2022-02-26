2022萬金杜鵑年度花展展出國際花藝設計師吳尚洋的花藝作品。（新北市農業局提供）

2022萬金杜鵑年度花展今在萬里瑪鋉運動公園、觀光公園起跑。（新北市農業局提供）

2022萬金杜鵑年度花展今在萬里瑪鋉運動公園、觀光公園正式開展，新北市農業局在瑪鋉溪畔種植近1萬2000株7品種的杜鵑花海，兩展區面積達約2873坪，近22個籃球場大，現場還展出國際花藝設計師吳尚洋及新北女力花藝師吳姝嫻合力創作的「萬金杜鵑」花藝作品，展期即日起至3月13日。

農業局指出，吳尚洋設計的花藝作品，使用萬里、金山在地花農們所培育出的各種類「萬金杜鵑」做為花藝設計主體，並以木棧板搭建出7大花藝主題的「花聚落」，其中最受注目的是使用杜鵑花語打造而成「只屬於你」的萬金杜鵑花藝作品，運用馬賽克般的遊戲花藝設計方式，將形色各異的杜鵑花群組合在一起，不同的形體色塊展現屬於杜鵑花獨一無二的特質美感，顛覆杜鵑花刻板印象。

副市長謝政達今出席表示，全台8成綠美化的杜鵑花苗都是來自萬里、金山，這裡的杜鵑產業發展已近半世紀，培育出來的杜鵑品種就高達300多種，品質最佳，每年產量更達600萬株，可說全台第一。

謝政達說，現值杜鵑花盛開的季節，民眾來到萬里瑪鋉運動公園、觀光公園，可沉浸在杜鵑花海，得到身、心靈的放鬆與悠閒，且會場周邊還妝點花朵燈、水滴燈等燈飾布置，在花展籌備期間，已吸引許多追花者前往踩點拍攝。另運動公園內的兒童遊樂場也同步啟用，為親子同遊賞花的好去處。

農業局長李玟表示，除了7個聚落花藝展外，花展3週期間的例假日，也分別有音樂演奏、魔術表演、行動雕塑等不同節目可以欣賞外，現場還有快閃驚喜打卡，限量免費贈萬金杜鵑限定手提袋1個及聯名指定商品兌換券1張（聯名商品包含：芋圓王仙草芋圓奶凍、金山紅映山紅金箔冰淇淋、福德生活春暖花開手工餅乾組、小瑪克美式咖啡、金山老街百年米店金泰豐人文館美式咖啡、室玉甜品紫薯與泥等好康兌換卷，隨機贈送）。歡迎大家不妨趁著連續假期，來趟賞花之旅，療癒身心！