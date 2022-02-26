台中市長盧秀燕上午主持外埔國中校舍落成典禮。（陳淑娥攝）

市長選舉年底即將登場，藍綠角力已隱約浮檯面。台中市長盧秀燕一連兩日主持海線校舍動土及落成典禮，市長熱門人選立法院副院長蔡其昌均出席，兩人再度同框引矚目。26日在外埔國中校舍落成典禮上，盧秀燕致詞感謝當地市議員並點名李榮鴻及吳敏濟，蔡其昌上台後笑稱，「我不一一點名，免得像市長漏到市議員施志昌，不太高興」。

盧秀燕、蔡其昌繼昨日在清水國中同台後，今上午再度於外埔國中校舍落成典禮同框，過程中，兩人稍有互動。3位在地市議員李榮鴻、吳敏濟及施志昌均出席。

盧秀燕致詞指出，建設須市議員通過預算及進行協調，蔡其昌副院長也奔走經費，減輕市府負擔；李榮鴻多次協調並在議會發言；吳敏濟則辦理會勘及發言，每一位都有功勞，要歸功於大家，市府只是做分內的事情，開不了工的要開工，完不了工的要完工，今天終於落成啟用。

由於現場共有3位議員出席，盧秀燕第二次重複點名，則提到了施志昌。

蔡其昌上台表示，每一次有地方建設完成，都會謝謝大家，今天就不一一點名，免得像市長一一點名，漏到市議員施志昌，不大高興，3個議員都很認真打拼，市長忘了念，可能稱讚他（蔡）後就忘了念，想說都是「昌」，里長們也很努力。

蔡其昌連兩日與盧秀燕同框引矚目，媒體詢問是否有較勁意味，蔡則說，兩件事都是他爭取的重大建設，沒有什麼較不較勁，市府安排這時間落成啟用或動土，他只能配合，這也沒辦法，畢竟是市府發包，這是行政權的優勢，他也不能安排自己的時間。