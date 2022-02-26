交通隊指出，為有效紓解228連假車流，今起至28日連續3天，每日下午4時至晚間8時辦彈性調撥車道。（交通隊提供）

本次調撥路段為萬里往基隆方向，起點是基金三路新加坡社區路口，終點則為基金二路5號前（台62線萬瑞快速道路起點路口）。（交通隊提供）

每逢假日，基隆市往新北市金山萬里區的基金二、三路，都會因為龐大車流形成嚴重塞車，連周邊住戶難以出入，讓不少駕駛氣得抓狂，基市警局交通隊拍板於228連假，每日下午4時到8時，首次試辦彈性調撥車道，萬里往基隆方向將增加1車道，意即原先的雙向2、2車道改為3、1車道，提醒用路人注意。

交通隊指出，為有效紓解228連假車流，今起至28日連續3天，每日下午4時至晚間8時辦彈性調撥車道，本次調撥路段為萬里往基隆方向，起點是基金三路新加坡社區路口，終點則為基金二路5號前（台62線萬瑞快速道路起點路口）。

交通隊呼籲，實施調撥車道時2側都禁止違規停車，將加派機巡警力勸離及取締，另車輛行駛調撥車道務必遵守現場警察人員指揮，並開啟大燈注意安全、禁止臨停及轉向，以維護行車安全及順暢，倘若試辦良好不排除擴大實施。

由於這次是基隆首度試辦調撥車道，交通隊日前也在地方辦說明會。市議會副議長林沛祥認為，住在大武崙的民眾長年受到假日塞車干擾，連假期間更是嚴重，希望未來實施調撥車道後，能解決困擾地方已久的問題。

他建議，執行單位一定要即時將車流資訊反饋給用路人，讓周邊居民提前獲得通知，且調撥時段必須有完善的警示、照明設備，避免發生意外。另，該處是9026發車起始站，調撥路段是否會影響客運業者調配車輛、司機是否提前得知相關資訊，都可能影響用路人與通勤族權益。