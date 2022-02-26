台北市長柯文哲明日將再度挑戰自行車一日北高，市議員林穎孟質疑淪民眾黨造勢，北市體育局還補助50萬元，「這已不是吃相難看問題，而是臉皮如城牆之厚了。對此，民眾黨今發出聲明表達嚴正抗議，強調一日北高活動並非民眾黨主辦，也不是造勢活動，而是由自行車協會主辦，柯市長僅是報名參與，希望藉由用汗水取代淚水來紀念228，同時推廣自行車運動。

為響應台北市長柯文27日挑戰「一日北高」，民眾黨在臉書發起「比昨天的你，再往前騎一點」活動，由立委邱臣遠、賴香伶、張其祿、高虹安和蔡壁如帶頭騎單車，邀請網友貼出一日單車通勤的照片，分享騎單車的感受，以及騎單車帶來的改變，一「騎」做環保，即便活動期間寒流來襲、天氣不佳，從北到南仍有不少網友熱情參與。

邱臣遠指出，人生就是不斷的踩踏，別問終點有多遠，牽出塵封多時的單車、找出安全帽，一起騎上單車，用汗水感受真正的台灣之美，享受單車運動，揮灑汗水的同時，還能探索城市之美，既環保又健康、一舉多得。

柯文哲日前連2天於臉書分享在花蓮練騎的影片，直言這是「寒流等級的極酷挑戰」，因為新冠肺炎疫情，騎車必須全程戴口罩，接下來227一日北高，挑戰前所未有，但將咬緊牙繼續前進，這是他跟意志力的對決。

27日當天，柯文哲將在上午6時從台北市關渡宮出發，預計2月28日凌晨2時6分抵達終點高雄市的大義國中。

不過，林穎孟質疑一日北高淪為民眾黨造勢，民眾黨表示，柯文哲為了降低地方熱情支持者對主辦單位活動的影響，已由原先的15個休息點，減少為5個，並希望敦促地方支持者遵守「三要三不」的規範，即「遵守防疫規範」、「要尊重大會與其他選手」及「要讓市長有休息時間」，同時「不拿競選或有黨徽的之布條與旗幟」、「不喊競選口號」、「不安排市長個別合影」，每個休息點更只停留10分鐘，就是希望讓一日北高鐵馬行回歸活動本身。

民眾黨強調，林穎孟透過選擇性公布相關會議內容，企圖扭曲柯文哲一日北高鐵馬行的初衷，令人遺憾。