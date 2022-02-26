大聯盟勞資每日談判仍沒有進展，道奇投手伯勒（Walker Buehler）在推特發文抱怨之後又刪文，但已被媒體截圖下來。美媒《The Athletic》報導，勞資談判仍然卡在去年11月的進度，關鍵的利益分配問題遲遲沒有共識。

伯勒25日推文寫道：「請告訴我為何球員的要求很瘋狂？通貨膨脹，市場擴大，收入增長，問問我們的老闆，他們很清楚。為何我們要接受比通膨還要少的加薪？換成是你們會接受嗎？」

明顯伯勒是在回應外界那些不理解談判內容的球迷與媒體，每次高薪的職業運動員罷工，就會被嘲笑是「百萬富翁和億萬富翁在爭吵」，難以取得一般球迷的認同，也有媒體批評他們是一群貪得無饜的傢伙。

美媒ESPN報導，雙方的重大歧異包括豪華稅門檻、薪資仲裁前的獎金、最低薪資、選秀籤的問題，而他們只剩下不到1周的時間全數解決，否則就無法趕上4月1日的例行賽開幕。資方的戰術正是以例行賽的開打期限來壓迫工會。

伯勒在另一則已刪除的推文指出，這不是百萬富翁與億萬富翁的對立，而是勞工與資方的談判。「價值是主觀的。我們非常幸運能夠進入這一行，但是這些數字並不合理。」一些網友贊同伯勒的意見，認為現在通膨幾乎已經是基層勞工加薪的唯一理由，並且加薪的幅度遠遠跟不上物價通膨。