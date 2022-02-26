狂男到百貨找前妻 持刀自刺左胸送醫 13:152022/02/26 中時 洪靖宜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 李姓男子胸口流血，救護人員緊急包紮後送醫。（民眾提供／洪靖宜高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄前鎮區某百貨今(26日)上午約11時，傳出有男子持刀自殘，警方獲報後緊急到場處理，經了解，該名李姓男子到百貨公司說要找前妻，接著持刀往自己的左胸刺一刀，現場立刻通知救護人員前來救護，人已送往高醫救護，目前無生命危險。 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 高雄＋1 居隔陰轉陽確診 旗津地區防疫管制鬆綁 2022誰來做老大》高雄市議員 第三勢力 拚3人組黨團 #持刀 #自殘 #到場 #救護 #高雄 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 安毒磨粉攙果汁粉販售 高雄夫妻檔4嫌送辦 04:102022/02/25 地方新聞 營造公司暖捐桃園消防救護車、高階監護電擊器 19:462022/02/24 寶島 中職第6隊落腳高雄 陳其邁：給球迷最好看的比賽 17:452022/02/25 體育 民進黨南市主委籲 盡速徵召黃偉哲 04:102022/02/25 地方新聞 誰家的大香腸掉路邊 畫面曝光網笑翻：超過3秒不能吃了 19:092022/02/25 生活 苓雅區公所清消暫停洽公 高市府：並無確診個案 15:162022/02/25 生活 花燈說歷史 中華藝校「打狗築．境」串起高雄百年的記憶 17:122022/02/25 寶島 高雄港試辦新規定 入港須提供船員PCR或快篩報告 14:282022/02/25 生活 疫情逐漸趨緩 高市放寬校園防疫規定 15:372022/02/25 生活 高雄燈會無人機遭惡意干擾 「戴姿穎跳殺」落漆 電信警察追查 07:502022/02/25 社會 品觀點｜台灣燈會越夜越美麗 連假進入最後高潮 15:482022/02/25 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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