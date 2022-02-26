高雄前鎮區某百貨今(26日)上午約11時，傳出有男子持刀自殘，警方獲報後緊急到場處理，經了解，該名李姓男子到百貨公司說要找前妻，接著持刀往自己的左胸刺一刀，現場立刻通知救護人員前來救護，人已送往高醫救護，目前無生命危險。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995