魏嘉賢（中）偕同建設課長徐國城（左）前往公正街視察，縣議員魏嘉彥（右）也到場關心，對工程賦予創意給予肯定。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮市公正街上有知名包子店等多家名店在內的熱鬧商圈，現在加上彩虹步道打卡景點，商家都說讚。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮市公正街有知名包子店等小吃店林立，因路面鋪設蛇紋石，雨天濕滑，常有人、車路過不慎打滑。花蓮市公所將路面以止滑塗料改善，並塗上5種顏色的止滑塗料，道路中間寫有「HUALIEN」花蓮的英文字，兼顧防滑及美觀功能，市長魏嘉賢將完工後的「彩虹步道」PO上網，繽紛亮麗的色彩吸引不少人來拍照打卡。

花蓮市公正街鋪面改善工程在2月中旬施作，施工一半卻碰上連日雨天，被迫暫停作業。廠商在天氣好轉後趕緊復工，塗上亮麗色彩的鋪面相較於過去的灰暗色澤，一改大家對於道路的既有印象，遊客驚呼「原來馬路也可以這麼繽紛亮麗」。

市長魏嘉賢今偕同建設課長徐國城前往公正街視察，現場也有不少來自外縣市的觀光客在公正街上拍照，上傳到IG及臉書打卡，他們表示，台北西門町也有一條彩虹步道，不過相較於花蓮市的這條馬路，公正街比較長，而且在道路中間寫有「HUALIEN」花蓮的英文字，有如地標般。

魏嘉賢等人也在步道上拍照，並且一字排開，做出跑步前的預備動作。他說，這條道路長約70公尺，5米的寬度，有如小型的賽道。今年4月，全中運將在花蓮舉辦，公正街的彩虹賽道彷彿與全中運相呼應，除了增加美觀，也像是田徑場的繽紛賽道，迎接各地遊客，也希望能成為打卡熱點。

公正街地磚由於步滑係數過低，一直發生天雨路滑騎士摔車的意外事件，雖然採取止滑貼片、切割地磚或以間距式粗糙等工法，但地磚鋪面的摩擦張力失效後，摔車事件仍頻頻發生，為降低意外事件，市公所決定採抗滑係數70BPN以上的止滑塗料來改善，並且賦予道路亮麗的鋪面。