轉職業前6年雖多次在最終輪打領先組，但高球好手李玠柏總是近「冠」情怯，直到去年5月新豐仰德公開賽奪下冠軍開始，單季斬獲5冠，讓他成為去年TPGA最大贏家。

每年開季李玠柏都會為自己設下目標，不外乎都是希望奪冠，但前幾年總是事與願違，「很多次打領先組，但最後一輪卻爆掉，拿過很多次2、3名，但沒贏，這是最挫折的。」

李玠柏坦言在爭冠頻頻失利的過程心情難免受影響，也曾低潮跟懷疑過，但許多高球前輩盧建順和林文堂等人都給予鼓勵，「前輩有說，你的球沒問題，你值得一座冠軍，他們的鼓勵幫助我很大。」

有了前輩的鼓勵，也讓李玠柏心態變得更成熟，終於在去年迎來生涯首冠，「經歷了前6年的2、3名，但我不會埋怨，這一路走得更穩健，去年的成功我覺得不會來的太晚，雖然前幾年沒贏球但還是學到很多，努力有被老天看到。」

能拿下2021年TPGA年度最佳球員及獎金王2大獎項，李玠柏坦言超乎預期，「沒想過會贏到5場比賽，球這種東西很特別，沒有想贏、求勝慾望沒那麼強大，臨場發揮反而很好，心態更平穩。」

對於今年目標，李玠柏透露，預計8月要到美國去考試參加美巡次巡賽 資格考，上半年台尋開賽後也會參加，「專注在比賽的內容，技術面再做一些強化，現在比賽心態已經自在很多，希望在短鐵桿、切桿、推桿再做些優化，希望每年都有一些進步。」

另外，蔡凱任拿下年度最佳新人及ThreeBond挑戰賽巡迴賽獎金王，洪健堯摘下肇喜登峰巡迴賽年度獎金王；而肇喜登峰巡迴賽創辦人丶三商集團榮譽董事長翁肇喜也因為35年來從不間斷地舉辦台灣三商名人賽，創下單一企業體贊助主辦台灣規模最大高球賽丶歷史最悠久的紀錄，以及去年2021年起又創辦肇喜登峰巡迴賽，提供比賽舞台給選手磨練機會，獲得中華高協首度頒發的「終身貢獻獎」。