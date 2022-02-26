「甜心主播」呂佳宜被爆與已婚男同事傳出不倫戀，男方原配憤而提告侵害配偶權，遭法院判決賠償15萬，對此，她表示會上訴爭取權益，今（26日)更PO出行車記錄器影片還原事發經過，只聽到她不斷哭喊尖叫：「我錯了」。

呂佳宜坦言傳出不倫戀一事，困擾自己跟家人許久，稍早在臉書PO文還原事發經過，當天拍攝工作結束後，突然被已婚男同事示愛，由於馬拉松比賽仍在進行，身為代言人的她害怕被認出，加上搭檔逼迫不答應就不完成工作，在沒來得及反應下，就被強行拖上車，從音檔中不斷聽到她哭喊：「我錯了！我錯了！」男方則是大吼：「佳宜！你一定要逼我嗎？」她也藉此釐清判決文寫的「我不會走了，抱一個」，就是處在此環境，為了安撫對方所說的話。

呂佳宜表示法官以沒有拍到人為由，回絕她被威脅的說詞，對於原告提出的30分鐘音檔裡，她解釋當時處境就是「邊被威脅、邊說服說愛、邊確認工作進度」，至於新聞標題指她「激吻人夫」，她再三澄清沒有所謂激吻，至於被寫甜蜜互稱公婆，她表示全程只有男方講電話，根本沒有自己的聲音，哪來「甜喊老公」，對於被指一同出國遊玩過夜，她再次強調都是出差採訪。

被指出不倫戀一事，呂佳宜表示新聞查證不確實令人遺憾，尤其無情文字就足以殺人，更強調兩人若真的在談情說愛，證據怎可能只有一天那短短30分鐘片段音檔，而且地點還都選在人多的地方，最後她不忘感謝家人一路支持，老公更是一審每一庭都陪伴在旁，未來也會持續上訴爭取自身權益。