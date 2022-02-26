圖為烏克蘭首都基輔地區一處軍事設施遭到炮擊。（路透）

基輔地鐵站裡避難的烏克蘭平民。（美聯社）

俄羅斯揮兵入侵烏克蘭，並深入首都基輔，民眾被迫逃離家園，究竟這場俄烏戰爭何時會停火？東華大學教授施正鋒昨(25日)在政論節目中分析，看起來也許可以速戰速決，他認為烏克蘭「大概不會(撐)很久」。

施正鋒在中天節目《大新聞大爆卦》中談到，俄羅斯跟烏克蘭的國界是沒有什麼天險，俄羅斯從白俄羅斯、烏東、克里米亞三邊進攻，坦克基本上是直驅而入，更不用說飛彈和飛機，2國之間實力又相當不對稱，烏克蘭就是因為軍事實力不夠，才想要加入北約，想找一個大哥依靠，但目前看起來美國也就是幫忙訓練人員和提供武力而已。

施正鋒分析，也許這場戰爭可以速戰速決，俄羅斯可能並不想佔領烏克蘭，說不定會扶植魁儡政權，基本上應該是鞏固烏東這一塊。

被問及這場戰爭中烏克蘭可以撐多久？施正鋒直言，「我看大概不會很久」，第一個就是武器問題，第二個是決心，再來就是看政治斡旋能力，目前看起來烏克蘭這三方面都是很弱，那西方國家也許會出手，可是美國已表明不出兵；假如拜登願意出手又是另一回事，但德國、法國感覺也沒有意願，這是很明顯的「事不關己」。