隨著俄軍不斷向烏克蘭首都基輔推進，白宮25日宣布，總統拜登已簽署備忘錄，透過《對外援助法》下令國務院提供6億美元的資金援助；其中，3.5億美元將用於烏克蘭戰事之上。

稍早，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）24日就已表示，這筆6億美元的資金將用於烏克蘭的「防禦性武器」，以對抗俄國攻勢。她強調，「我們對烏克蘭所為目的在於確保美方透過人道主義協助烏克蘭民眾。未來會有6億美元的殺傷性防衛武器進入烏克蘭，讓他們自己進行作戰」。