雞蛋料理好吃且變化多樣，但不少人擔心多吃恐會讓膽固醇飆升，所以一天到底能吃多少量呢？營養師程涵宇對此表示，人體其實會自行生成膽固醇，而且比例高達70%至80%，若攝取膽固醇夠多，身體也會自動減少合成，但身體如果有疾病還是要注意，另外，平常人也不應毫無節制的吃蛋，並分享16種蛋食物膽固醇排行。

營養師程涵宇在個人部落格提到，雞蛋常被與膽固醇問題畫上等號，不過人體其實有高達70%至80%的膽固醇是自行製造，只有20%至30%來自食物，當吃進夠多的膽固醇時，身體就會自動減少合成，以一般人來說，一天應不超過3顆蛋，不過長期一天吃多顆蛋的人，建議要定期抽血檢查膽固醇。

營養師程涵宇進一步表示，美國飲食指南雖已取消攝取膽固醇一天300mg上限，但有「膽固醇已紅字」、「家族性心血管病史」、「肥胖」、「脂肪肝、脂肪肝加肝指數（GOT及GPT）偏高者」、「血脂異常」及「天生代謝膽固醇能力不佳或合成膽固醇量偏多」這6類人一天不超過1顆蛋，膽固醇攝取儘量能少就少。

除了雞蛋本身，也有人好奇蛋料理的膽固醇含量，營養師程涵宇分享16種蛋食品膽固醇排行榜，第1名是「鴨、皮蛋」，1顆64公克約359mg，由於比較大顆，所以膽固醇最高，第2名是「鵪鶉蛋」，6顆54公克330mg，由於店家在煎煮時通常會塗上奶油，讓膽固醇更高；第3名則是「蛋黃酥」，1顆54公克312mg，內餡添加整顆蛋黃，而且加上酥皮，使膽固醇飆升。

營養師程涵宇最後也強調，雞蛋是營養健康的食物，但隨著烹飪方式的不同，會使熱量與膽固醇跟著改變，建議民眾以水煮、少油方式烹調，而且水煮蛋的蛋白質消化率高達99.7％，維生素也保留最完整，少用油煎、油炒方式，避免吃進過多的油脂或飽和脂肪，例如炒蛋、歐姆蛋、烘蛋、炸蛋、煎串鳥蛋。