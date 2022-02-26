劉姓男子退伍後就與家人疏遠，獨自生活多年，2020年8月家中胞妹代收教召令無法轉達，害他錯過當年9月的教召，被依妨害兵役罪起訴。高雄地院調查，劉男胞妹代收教召令確實無法轉達，劉男也強調沒必要逃避才一日的教召，法官採信證詞並判他無罪，可上訴。

劉男原本應該是「博愛甲字第943005號-0037」教育召集的應召員，2020年9月15日應到高雄三民營區報到，接受為期1天的教召。該教召令2020年8月就以雙掛號的方式寄達劉男的戶籍地，由劉男胞妹代收。

劉男辯稱，因為工作關係，他並沒有住在戶籍地，妹妹收下教召令之後也沒轉交或告訴他這件事，他真的不知情，不是故意逃避教召。

法官查出，劉男從小和姑姑一起住，妹妹則和二哥、弟弟和外婆住一起，直到高中後大家才又住在一起。2014至2016年間劉父過世，當時劉男正在當兵，和同住的舅舅因為關係不睦，就搬出去獨自生活，但戶籍還是留在原址。

劉男搬出去後，一開始在屏東生活，後來搬去台中，房東也不讓他遷入戶籍，妹妹等家人都沒有他的聯絡方式。妹妹接到教召令時，還告訴警察無法轉達，但警察還是要她代為收下。

劉男強調，教召只有一天，他沒必要故意逃避。法官也認為，依相關證據證詞，難以認定劉男主觀上有避免教育召集之意圖，不能因次做不利於劉男之認定，最後判劉男無罪，全案仍可上訴。