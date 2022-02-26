桃園國際機場1979年開航時，只有1條跑道與1座航廈，時至今日已發展至年旅運量4000萬人次以上的「大聯盟級」國際機場，儘管過去2年因疫情重創營運，桃機仍達到亞洲前4大貨運吞吐量，並啟動第3航廈興建工程、完成南跑道整建等。今日慶祝開航43周年，桃機公司董事長林國顯也發出內部信勉勵全體員工，一起大步前行。

林國顯表示，過去2年對桃園機場發展是一段意想不到的歷程，去年更經歷史上旅運量最低的一年，但員工們未見鬆懈，無論何時都可以看到同仁在各個角落默默付出的身影。在這波疫情之下，同仁面對變局迅速應變、因應政策靈活調整、獲得國內及國際肯定、全面持續提升軟硬體建設，面對未來，桃園機場還有很多精彩的藍圖要擘劃實踐，期許大家一起大步前行邁向榮景。

桃機公司總經理但昭璧指出，疫情導致旅運量減少，航廈也不如以往熱鬧，但在所有員工的堅守崗位下，桃機仍維持著正常運作，為民眾、旅客、行李和貨物提供最高水準的服務。他勉勵同仁，利用這段時間做好準備，以迎接美好榮景的回來。

桃園機場自1979年開航，啟用時只有1條跑道與1座航廈，時至今日，在國際機場協會（ACI）的分組規則下，桃園機場已屬於旅運量4000萬以上的「大聯盟」等級機場。

2021年機桃公司利用疫情航班減少之際，完成南跑道整建、啟動第3航廈土建／機電工程；航空貨運量達281萬噸創歷史新高，名列亞洲前4大貨運吞吐量機。

國際評比方面，桃園機場在Skytrax「2021 Covid-19 Airport Excellence Awards」獎項中，獲選為全球前10名最乾淨機場，更連續2年獲得國際機場協會頒發「傾聽旅客心聲認證」，表現獲得國際肯定。