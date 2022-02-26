被港媒封為「34F乳神」的女星湯沛宜早年曾任香港電影金像獎頒獎典禮禮儀小姐，2019年參加健美比賽，獲得比基尼組模特兒亞軍，也曾參與電影《掃毒2天地對決》。近日她在IG突然自曝出國旅行到美國遊玩，讓網友看了超羨慕，也好奇她為何「突然富貴」，她否認有男友，是在地的親友當地陪帶她去玩，至於先前情人節她拿了一大束玫瑰花開心打卡，她則稱花是借來的。

湯沛宜身材火辣，但出道以來星路平平，去年她透露有新身分，在一名有執照整骨師的建議下考取了運動治療師資格，只因看好運動治療產業的前景，至於因為疫情各行各業受影響，湯沛宜也認工作變少，短期之內恐不會變好，但她沒有打算引退，打算多方經營自己的新事業，也透露有新工作上門，雖然只是演個小角色也讓她相當知足開心。

據《東網》報導，曾坦言收入變少的湯沛宜最近曬出一系列照片，不畏疫情在美國打卡分享旅遊照，問她為何突然到美國？目前靠當健身老師維生的她表示是因美國的健美比賽盛行，一方面來試探取經是否有新出路，另一方面也實現她久違的旅行心願。

湯沛宜坦言在香港因為疫情健身房被迫暫時關閉，導致目前經濟吃緊，雖然人到了美國，但她強調自己走經濟實惠旅行路線，「拍的都是最便宜的消費」，而她先前情人節暗示有人送花，一臉幸福洋溢地跟99朵玫瑰花合影，她則否認有追求者，稱：「這束花是別人的，是我借來拍的照片啦！」