台南市安南區九份子重劃區一處工地日前深夜停靠1輛租賃車，引起警方懷疑，警車上前時，車上情侶臉露不安神色，盤查竟搜出50包近300公克的毒咖啡，兩人辯稱「買多卡俗」辯稱自己食用，警依照毒品危害防制條例，將林姓男子與許姓女子移送台南地檢署偵辦。

37歲林姓男子與37歲許姓女友皆染毒癮，日前相約吸食毒品，林男駕駛租用汽車載著許女外出，趁夜募低垂，相中九份子重劃區內的一處建案工地，停車後盡情在車內施用毒品。

寒夜大雨，一般民眾甚少外出，林男座車停靠昏暗的工地上且未熄火，附近無住戶，又屬租賃車，立刻引起巡邏警車關注。

警車靠近時，便見林男座車急欲駛離，立刻上前攔阻盤查，他與許女下車後露出不安神色，兩人身上皆飄出「異味」。

林男雖配合調查，卻語氣含糊回應警員訊詢問，身旁許女更顯慌張，他見警力越聚集越多，自覺難逃法網，拿出吸食器與5包安非他命，坦承吸食安非他命。

警方隨即在他的隨身包與口香糖袋內又查獲大量毒品，統計共查獲50包289公克的毒咖啡與一組K盤，驚呼「這什麼東西？太多了啦!」，情侶辯稱全為自己食用，「買多較便宜」，警將兩人帶回驗尿篩檢，皆呈2級陽性反應，林男供稱毒品全為自己持有，全案依毒品危害防制條例移送偵辦。

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