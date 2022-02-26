一名男網友使用提款機取錢卻發生慘案，他在插卡之前發現，提款機上面貼著「不要插壞了」的字條，起初他以為是有人惡搞，畢竟要怎麼插才能把提款機用壞呢？結果他將卡片插進去後，機台毫無反應、卡片也抽不出來，他才發現，原來那五個字中間有個超級小的逗點，讓他忍不住氣得牙癢癢地說「逗那麼一小點誰看的到啦！」引發網友熱議，不少網友笑說，超恐怖的詛咒來了，看到馬上實現，真的慘。

一名男網友昨在臉書社團《爆廢公社公開版》上發文表示，他去提款機領錢的時候，看見下方貼著一張字條寫著「不要插壞了！」讓他覺得很納悶，當下只覺得奇怪，到底要怎麼插卡，才可以把提款機插壞？便不以為意當作是有人惡搞。

用ATM領錢悲劇了，白色字條成恐怖詛咒。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

男網友指出，他小心翼翼地將金融卡插入提款機中，結果機台卻一動也不動，而他的卡片也拔不出來，，此時，他的餘光再度瞄到那張字條，結果發現紙上其實寫著「不要插，壞了！」只是逗點超級無敵小，沒認真看根本不會發現，對此，原PO也崩潰地說「哇咧，逗點可不可以逗大一點，你逗那麼一小點是誰看的到啦！」

悲慘又爆笑的經歷引發網友討論，不少人大虧說，當初寫這張字條的人超壞，明明寫故障兩個字就好，大家也不會再用。「會馬上實現的詛咒」、「這真的只能給你拍拍」、「不爭氣地笑了」、「卡片被機器吃掉又要花錢重新辦一張了」。