南投在2020年發生震驚社會的彭姓3歲女童遭母親陳姓男友人餵食毒品致死後棄屍，陳男一審判處無期徒刑，協助棄屍的蔡男判1年2月、女童生母彭女被判刑1年10月，但彭女不服上訴，台中高分院撤銷一審判決，依「共同遺棄屍體罪」改判彭女1年2月，仍可上訴。

根據一審判決指出，陳姓男子與女童生母為朋友，經常獨自帶女童出門，竟利用兩人相處的機會凌虐小孩，陸續在南投市、台中市等處，持用不明器物毆打女童頭部，致她顱骨骨折，有時還以尖狀物戳刺女童大腿、以木板毆打女童，還用土黃色膠帶纏繞女童頭部及眼睛，或以鐵尺及鞋拔敲打女童手、腳及臀部，再要求女童以俗稱「趴拱橋」（即手、腳貼地，臀部往上，身體呈倒V字型）方式罰站凌虐，妨害身心健全發展。

陳姓男子長期吸毒，去年6月對女童餵食毒品安非他命及FM2，致女童因毒品作用，造成呼吸功能抑制而窒息死亡。且陳男在發現女童死亡後，聯繫蔡姓友人及女童彭姓生母商討處理遺體辦法，唯恐死因被警方發現，3人竟共同將女童遺體運至南投縣名間鄉陳男親戚住處內藏放，又恐因味道遭人發覺，再將女童遺體掩埋在樹下。

彭女上訴，證稱陳男餵女兒毒品後發現暴斃，告知蔡姓友人聯繫她，她雖覺女兒死因有問題，但卻因長期遭受家暴，又遭陳男威脅會對她家人不利，她為保護家人而不敢告知，更不敢告知警方，女兒死亡後，她身心備受煎熬，不但3個月不敢回家在外流浪三餐不繼，還好幾次偷偷去祭拜女兒。

彭女懇請法官考量她雖知情不報，但實際上並無參與遺棄；她現在工作穩定又是家中經濟支柱，還有母親、2名幼子需扶養，請求給予緩刑宣告。

二審合議庭法官認定，彭女並無參與陳、蔡遺棄屍體行為，彭女所犯遺棄屍體罪、參與程度顯與陳、蔡為輕，陳此部分被判刑1年10月、蔡1年2月，有違比例原則，因此撤銷改判。

但合議庭也認為，彭女未能善盡對女兒照護、教養責任。案發後，未說出真相，直至警方接獲檢舉，蔡男因良心不安向警方提出自白書才找到屍體，已造成其他親屬終身難以抹滅之傷痛，因此不予宣告緩刑。