《路透社》25日引述軍事分析家與前官員看法，表示俄國攻打烏克蘭目的並非併吞整個烏克蘭，而是透過「側翼運動」打下烏克蘭西部，並建立類似白俄羅斯的親俄政權,而分裂烏克蘭更可以降低俄國的占領成本。

軍事分析家與前官員紛紛表示，俄國入侵烏克蘭的目的似乎是為了占領基輔，以在黑海以南建立1條陸上走廊，進而將烏克蘭國土一分為二，而這種說法與烏克蘭軍方的評估相呼應。

報導指出，為阻止烏克蘭加入北約，普丁試圖對烏克蘭建立某種形式的控制。不過，俄方也不能保證取得軍事勝利。美方1名國防高層25日表示，隨著戰爭開打，俄軍面臨的阻力比原先預期的還強，特別是在基輔攻防戰。

俄軍的戰術是由北方的白俄羅斯與南方的克里米亞，發動側翼攻勢直指烏克蘭軟肋。專家分析，假設這種戰術成功，烏克蘭可以直接控制包含沿海在內的烏克蘭東部，並在烏克蘭西部成立附庸政權，進而降低長期占領的財政成本。

軍事專家穆席卡（Konrad Muzyka）表示，「我認為俄國的目標是建造一座通往摩爾多瓦的陸橋」。另外軍事媒體烏克蘭國防新聞也表示，迄今俄國的軍事行動目標都指向封鎖基輔，建立一條通往克里米亞半島與德涅斯特河沿岸的陸上走廊。

德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）的佛布里希（Joerg Forbrig）則認為，俄軍可能「試圖控制烏克蘭很大一部分領土，並在他們已經控制的三塊領土之間建立陸上走廊」。

北約前官員席亞（James Shea）表示，「只要俄國人沒有拿下制空權，就無法將裝甲部隊快速推進」。圖為擊落的戰機。(圖/路透社)

※制空權成為行軍速度關鍵

北約前官員席亞（James Shea）表示，「只要俄國人沒有拿下制空權，就無法將裝甲部隊快速推進」。這也是烏克蘭軍隊為何持續否認俄軍在基輔快速前進的原因。

不過，美方官員確評估，俄國最初目標會是推翻親西方的澤倫斯基政權。德軍退役將領多羅斯(Hans-Lothar Domroese)指出，「普丁要的不是頓巴斯或頓內斯克，他要的是整個烏克蘭，而他不用占領整個國家就能實現這個目標」。

國防專家則分析，考量到烏克蘭人口有4400萬，只比美國德州略小，俄國在烏克蘭的軍事作戰將花費鉅額成本。美國企業研究所（AEI）國安專家布勞（Elisabeth Braw）分析，蘇聯時期在東歐駐軍花費大量金錢，烏克蘭會抵制任何俄國政府。

報導認為，烏克蘭西部大部分人母語為烏克蘭語而非俄語，普丁最可能的做法就是建立類似俄國與白俄羅斯模式的政權。慕尼黑聯邦國防大學的政治學家瑪薩拉（Carlo Masala）表示，迄今俄國還沒有向烏克蘭西部大量派軍的打算。

其表示，「不管16萬還是20萬人，都不足以長期占領烏克蘭。我相信普丁的目標是占領頓巴斯……以及通往克里米亞的陸上走廊，將這些區域與烏克蘭分開，並在基輔建立親俄政權」。