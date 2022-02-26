看來洛杉磯內戰如今已經變成快艇的天下了！「小皇帝」詹姆斯26日雖拿全場最高21分，外加11籃板、3助攻，卻無法改變湖人最後以102比105輸給同城的快艇，本季3次洛杉磯內戰都由快艇拿下勝利，雙方將於3月4日進行本季最後一次對決。

湖人今天排出韋斯布魯克、里夫斯、詹姆斯、阿里查與霍華的先發陣容，卻在一開賽就遭對方外線砲轟，尤其是曼恩、肯納德兩名快艇球員火力最猛，也讓湖人上半場一路落後，打完上半場，湖人47比57落後，詹皇與霍華半場各拿14分。

不過湖人第3節靠著荷頓塔克、韋斯布魯克兩人聯手，單節轟下31分，也讓比賽陷入拉鋸僵局，打到比賽還剩1分05秒，柯菲兩罰俱中，幫助快艇101比100超前，可是里夫斯馬上也是兩罰俱中，換成湖人領先1分，場上局面仍很緊張。

馬可斯莫里斯最後39秒投進有難度的中距離，快艇103比102領先，可是接下來出現改判場面，裁判把原本湖人的球，改吹詹姆斯先踩線出界，球權變成快艇的，但接著換成湖人挑戰成功，快艇還發生8秒未過半場失誤，時間剩18.3秒。

結果湖人這波攻擊交給安森尼最後6秒三分球出手沒進，只能趕緊把雷吉傑克生送上罰球線，讓他兩罰俱中，接著湖人最後一擊交給詹姆斯三分球後仰出手，球直接彈框而出，快艇驚險拿下本季第31勝(31敗)，勝率也重新回到了5成。