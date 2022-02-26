引進歐洲高端美髮用品、在美髮界頗具名氣的萊肯髮品，2019年底發現在公司服務長達13年的潘姓會計主任，竟以侵吞客戶帳款，並擅自竄改公司電腦會計系統掩護等方式，於2014至2019年五年間監守自盜，金額高達2286餘萬元，被台北地院依業務侵占及妨害電腦使用罪，判處三年徒刑。

自2006年8月便進入萊肯任職的潘男，是公司資深員工，服務13年來也從基層會計被升職為會計主任，不料竟利用熟知公司收帳流程的漏洞，自2014年起，唬弄不知情的客戶，將應繳付公司的帳款，匯入潘男的私人帳戶，僅繳交部分款項回公司；或在不知情的業務員收取客戶帳款後，未如實將帳款登載於繳款簿，藉此將公司帳款據為己有。

潘男為避免侵占公款的犯行曝光，甚至藉機取得超過自己權限的公司會計資訊系統總會計後台的帳號和密碼，接著登入後台，擅自更改會計總帳內應行沖銷之應收帳款金額，使得公司難以發現客戶所繳回帳款並未入帳，以此在五年間陸續侵占帳款高達2286萬2855元。

後來萊肯其他會計人員發現帳目異常，公司展開清查，潘男心知紙包不住火，於是向警方自首，並主動繳回部分不法所得316.5萬餘元，但迄今仍無法就其餘侵占的1969.6萬餘元帳款，與萊肯達成和解，因此法官除徒刑外，也判決萊肯可追徵其餘價額。