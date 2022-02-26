中央流行疫情指揮中心今公布國內新增69例新冠肺炎確定病例，為6例本土個案、63例境外移入個案。本土個案中，昨雙北父子案增1人確診、宜蘭家庭增1火鍋店同事確診，另台中、桃園再增感染源不明個案，為在中南部港區工作的驗船師，以及一家三口群聚案。截至目前，國內尚未監測期滿的感染源待釐清傳播鏈共8條。

發言人莊人祥表示，今日新增本土個案為5男、1女，年齡介於未滿10至40多歲，為台中、新北、宜蘭各1例，桃園3例。其中，新北、宜蘭個案為已知群聚案的延伸個案，新北個案為昨日公布的雙北感染源待釐清父子中，為爸爸2月17日用餐時接觸的火鍋店員工，Ct值24。而宜蘭個案為宜蘭家庭中，案20395的火鍋店同事，是一名20幾歲的男子，Ct值14。

至於台中新案，為一名新加坡籍40幾歲驗船師（案20455），過去2周曾在台中、高雄、麥寮港登船工作，工作時有做好防護，曾在2月14日、19日檢驗陰性，24日檢出陽性，Ct值23，感染待釐清。個案曾打過2劑AZ與1劑莫德納，屬於突破性感染，針對此案，已匡列68人隔離，其中63人陰性，其餘待採。

而桃園今日新增的3案為感染源待釐清一家三口，其中的案20483是30幾歲男，2月23日曾出現咳嗽症狀，2月25日因工作要求而接受PCR採檢，檢出陽性，Ct值26。在此群聚中，男子的妻子案20484，發病日最早，為一名20幾歲物流業員工，因男子確診後被匡列檢出，Ct值32，曾在2月17日輕微咳嗽、流鼻水。2人的孩子案20485未滿10歲，就讀於幼兒園大班，曾在2月19日出現咳嗽、流鼻水症狀，今日確診，Ct值35。

截至目前，國內尚未監測期滿的感染源待釐清傳播鏈共8條，為新北樹林電子廠移工案、新北設計師-宗教團體案、高雄煉油廠案、新北加強版防疫旅館護理師、台北加強型防疫旅館護理師、雙北父子、台中新加坡籍驗船師、桃園一家三口。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為32例男性、31例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自菲律賓(7例)、越南(6例)、美國(5例)、印尼(4例)、澳大利亞(3例)、泰國、香港、新加坡、加拿大及韓國(各2例)、馬來西亞、哈薩克、荷蘭、日本、俄羅斯及巴拉圭(各1例)移入，另22例調查中。入境日介於今(2022)年2月11日至2月25日。

指揮中心統計，截至目前國內累計20,373例確診，分別為4,909例境外移入，15,410例本土病例。2020年起累計853例死亡，其中839例本土，另14例為境外移入。