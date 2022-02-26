1名盧姓男子去年在台中市北區某家KTV酒醉鬧事，員警為了控制現場，出手拉了喝醉的盧男，未料卻遭他用台語大聲的辱罵:「兇三小拉」、「講三小拉」等語，被警方依妨害公務及公然侮辱罪送辦。法官審理後，卻以「三小=什麼」為由，認為盧男意指「兇什麼」、「講什麼」故不構成公然侮辱，因此判盧男無罪。

據判決書指出，員警當時接獲報案，有民眾喝酒鬧事，隨即到場處理，在門口遇到喝醉的盧男，為維護現場秩序，拉了盧男一把，盧卻嗆警「你們為什麼拉我？」「兇三小啦（臺語）」「你說什麼？你說什麼？（臺語）」警方要求他上警車，他又說「我今天重點是說...為什麼...為什麼..你可以這樣子對我們？你懂意思嗎？」，員警向盧表示：「管束！酒醉亂事管束，你今天是實施管束。」並同時將他往車內推。盧又以「講三小阿」等語侮辱員警，最後依妨害公務，以現行犯逮捕盧男。

盧男在偵訊辯稱「三小」並不是辱罵，「三小」是比較粗魯的話語，但並沒有要辱罵的意思等語，並無侮辱員警之意。檢察官認為「兇三小拉（臺語）」、「講三小拉（臺語）」以經貶低員警自尊，依妨害公務、公然侮辱罪將盧男起訴。

但法官認為臺語之「三小」，是精液的意思，雖然粗俗難登大雅之堂，且「三小」在我國是日常生活口語之用法，已脫離精液原意，一般來說也有「什麼」的意思，不一定帶有侮謾、辱罵之意，且盧男並沒有仇視警方，故不能依「三小」，認定盧有貶損他人之意思。因此判無罪。