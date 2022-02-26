2022埤頭鄉母親河畔木棉花活動今天開幕，雖然花況不如預期，僅開不到一成，但仍吸引上千名親子趁著陽光露臉天氣放晴，前來健行踏青。（謝瓊雲攝）

今天一早8點多，木棉花季親子千人健行活動彰化縣長王惠美（中）、埤頭鄉長杜懿彩（左）與立法委員謝衣鳯(右)等人領走，不少人跟著走在木棉花道，一邊大聲唱著民歌「木棉道」。（謝瓊雲攝）

東螺溪(舊濁水溪)畔便道是近年知名的木棉花賞花祕境。（謝瓊雲攝）

受到連日低溫溼冷影響，東螺溪木棉花道花況目前僅開不到一成，預計3月中盛開是最佳賞花時機。（謝瓊雲攝）

在地社區志工為了迎賓將木棉花道打掃整理乾淨，今天的開幕活動場邊也有許多藝術文化祭攤位。（謝瓊雲攝）

冬春交替之際乍暖還寒，二林、埤頭東螺溪畔的木棉花悄然綻放！上千名親子趁著連假好天氣，26日參與彰化縣政府與埤頭鄉公所舉辦的木棉花季親子健行活動，彰化縣長王惠美說，目前花開約僅一成，花季將持續到3月底，3月19日二林、埤頭都將有寫生活動，歡迎民眾千萬別錯過，把握好天氣出門走走，振興經濟也振奮一下心情。

2022埤頭鄉母親河畔木棉花季開幕活動，上千名親子齊聚埤頭鄉中南路與田尾鄉新生路橋，一早由彰化縣長王惠美、埤頭鄉長杜懿彩、立法委員謝衣鳯等人，與可愛的木棉花寶寶大型人偶帶領群眾出發。

一行人大聲齊唱民歌「木棉花」，一邊沿著長達4公里的舊濁水溪畔木棉花道前行，家住北斗、帶著兩個孩子的年輕媽媽就說，連日陰雨濕冷，好不容易天氣放晴、陽光露臉，雖然多數木棉花還沒盛開，但能夠出來走走、動一動，真的很不錯。

王惠美表示，埤頭鄉有很好的田園風光，近年縣府挹注上億餘元，協助埤頭鄉將舊鐵道改造成自行車道，鄉長杜懿彩上任後，更結合運動休閒產業，每年辦活動來大力行銷埤頭鄉的田野觀光。

王惠美說，每年3、4月都是火紅木棉花盛開的時間，東螺溪賞花祕境，花期將持續到3月底，埤頭鄉內還有麻糬冰粽發明館、中興穀堡、埤頭鄉合興宮炸彈媽祖等，歡迎大家順道安排一日遊，拍照打卡上傳將可參加網路抽獎，消費後更別忘了將發票登錄「花在彰化、好禮一把抓」振興加碼活動，6000多個中獎機會等你來抽。

杜懿彩說，去年疫情嚴峻，活動停辦一年，今年復辦盛況令大家都很開心，可惜因為低溫溼冷花況仍不如預期，歡迎大家3月19日再一起來，寫生兼賞花。

為了不讓東螺溪遭汙染、飄散異味，縣府環保局針對沿岸畜牧場大力取締偷排，王惠美強調，288連假遊客最多，已指示環保局加強機動稽查，不讓業者偷排豬糞尿和雞屎漂浮溪中散發氣味，避免破壞民眾遊興。

謝衣鳳說，為了歡迎每位到訪遊客，在地社區志工很用心，將木棉花道打掃整理乾淨，她也已協調農年水利署，每日增加放流8噸水，沖走汙染物、降低異味。