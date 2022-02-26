大學招聯會昨(25)日宣布，針對大學學測級分用於分發入學計算方式，111學年度維持現行學測制度，以各科1％學生平均分數作為級距計算基準，引起台大高度不滿，強烈批評大考的公平公正嚴重受到質疑，並強調對此深表失望與遺憾。

大學招生委員會聯合會昨日召開常務委員討論「學科能力測驗及分科測驗成績用於分發入學管道之級分計算方式」，常委會認為，雖認同0.1％較能提高鑑別度，且更具公平性，但擔心政策調整時間匆促，恐怕會增加考生心理上的不確定感，最後決議111學年度分發入學維持以前1％學生平均分數作為級距計算基準，並以60級分計分。

台大校長管中閔接連兩天在臉書發文，雖未明確指出所言為哪件事情，不過外界都清楚，其不滿的是大學招聯會對於考招制度的決議。

台大今(26)日發布聲明，指出大學招聯會昨日推翻110年10月1日原通過之決議，將於111年度大學入學分科測驗改採用前1％考生的平均分數作為滿級分之級距計算基準，分科考試鑑別度將大幅降低，對108課綱實施後，首屆參與分科測驗考生之權益傷害甚鉅，使大考的公平公正受到質疑，校方深表失望與遺憾。

台大強調，該校長期以來致力維護多元入學精神，同步維護大學申請入學與考試分發考生的權益，堅持招生之公平、公正與公開之原則不變，未來亦將繼續努力，善盡大學社會責任。臺大也在此為所有108 課綱第一屆考生加油打氣。