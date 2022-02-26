台中盧姓男子去年10月間，酒醉後在KTV前鬧事，大聲辱罵員警「兇三小」、「講三小」，被依妨害公務罪送辦。但法官認為，「三小」在台語中雖有精液的含意，但依照日常生活經驗，此用語已脫離原本侮辱性字義，是「什麼」的意思，未帶有侮謾、辱罵之意，判盧男無罪。

判決指出，盧男去年10月20日凌晨4點多，因喝醉酒，在台中市一家自助式KTV前鬧事，警方獲報後派遣曾姓員警前往處理，盧男明知曾男是警察且依發執行公務，竟在多數人都能看到的公共場所、基於侮辱公務員的犯意，辱罵曾員「兇三小拉（台語）」、「講三小拉」，被依妨害公務罪逮捕。

法官認為，刑法中的「侮辱」是指直接辱罵或嘲笑、以貶損的評價對待他人，而是否達到辱罵行為，則應考量行為人的動機、慣用語及前後文句等，不能以片語做斷章取義，若只是基於一時氣憤就使用粗俗的言語，則應構成公然侮辱。

判決指出，台語中，「三小」就是「啥潲」的意思、原指精液，但在台灣日常生活中的口語用法，「三小已經脫離精液的原意，通常被用作為疑問句使用、與「什麼」的意思差不多，也非一定帶有侮謾、辱罵或敵視、貶損的意思，甚至在朋友間也常見到使用。

而盧男在酒醉鬧事後，對執勤員警口出「兇三小」等語，依照警方提供的錄音證據，並對照前後雙方的對話、語氣與語調等，再加上盧男在筆錄中也坦承，「三小」是比較粗魯的話，但沒有辱罵、自己當時也沒有侮辱曾員的意思，可觀上未達到貶損評價，因而判盧男無罪。可上訴。