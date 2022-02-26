台灣在過去2個月中，電信產業歷經兩波驚心動魄的整併，台灣大(3045)、遠傳(4904)分別併下台灣之星和亞太電(3682)，台灣電信產業若無意外，待相關主管機關審議通過後，隨著台灣之星、亞太電的華麗轉身，台灣電信業在將未來一年內正式回歸電信三雄的三強鼎立格局。

台灣大2個月前宣布併購台灣之星，台灣大砸下約282億元吃下台灣之星，台灣大用戶一口氣增加到980萬戶，在黃金頻段3.5GHz中，將擁有100M的最大頻譜，在台灣大丟下震撼彈後，遠傳總經理井琪就談到，遠傳與亞太電合作的第二階段是遠傳持有亞太電信23.8%股份，在台灣大宣布併購台灣之星後，遠傳也重新檢視市場，在市場改變後，策略與時俱進調整，遠傳與亞太交換意見後，雙方都認為與其走向第二階段，不如直接進行合併，尤其雙方有非常好的頻譜綜效，雙方合併後，用戶數預計會達 920 萬用戶。

井琪看好，預估雙方合併第一年就會看到綜效，包含獲利和EBITDA(稅息前折舊攤銷前利潤)。因為亞太有很好的頻譜資源，相信合併第一年就會有很大的精進，margin也會提高。

由於亞太電目前仍於虧損狀態，井琪認為，亞太去年虧損50億元，今年預期40多億元，這些都在本合併案的試算中，過去亞太虧損是因為不具規模經濟，相信合併後資源能過更好運用，由於雙方併購，對於亞太電的營運會蓋括承受。

亞太電董事長陳鵬也談到，亞太電受限於規模較小，營運會比較辛苦，畢竟台灣電信市場很小，比較難讓5家電信業者都做得很好，這也是為什麼兩家小電信業者會比較辛苦。合併後可以整合更多資源、發揮經濟規模綜效，讓我們提供消費者更好的服務。

台灣大、遠傳透過合併用戶數初估將增加到980萬、920萬，儘管依舊不敵中華電上千萬用戶，但卻也是步步逼近，未來電信三雄的近身肉搏戰，恐還有得演，但可以預見的是，在電信業重回三強鼎立後，對於原本就是寡占市場的電信產業來說，資費將回歸賣方市場，消費者恐要要心理準備。