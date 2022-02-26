外埔國中新校舍落成啟用，市長盧秀燕主持典禮。（陳淑娥攝）

台中市外埔國中南北棟校舍921大地震後，經評估耐震力不足有安全疑慮，多年籌劃後，斥資1億4千多萬元打造全新風貌的教學大樓，市長盧秀燕今26日出席主持53週年校慶暨落成啟用典禮表示，感謝民意代表、歷任市長、校長及各方關心幫忙，新校舍才能順利落成，讓師生有安全舒適多元的教學環境。

盧秀燕強調，外埔國中從前台中市長胡志強開始規劃、前市長林佳龍編列經費，到她任內編列後續校舍裝修及教學設備預算，還有立法院副院長蔡其昌在其任內爭取部份經費，及多位議員會勘並陸續通過預算，外埔國中才能順利落成啟用。

盧秀燕指出，市府做好份內應做的事情，也因有各界協助才有今日落成，歸功大家，履行「開不了工的要開工，完不了工的要完工」目標。

教育局表示，市府瞭解全校師生和社區家長的期望，因此斥資1億4千多萬元拆除校舍重建，包含教育部補助320萬元及市府籌編工程經費1億4341萬2000元，合計1億4661萬2000元，今天新校舍落成啟用，全校師生有更安全優質的教學環境，也成為外埔新地標。

教育局說明，外埔國中新校舍南側為教學大樓，東側及北側為行政空間，東南側二層樓橢圓造型建築則為外埔國中圖書館晨悅樓及階梯教室，設置數位視聽及多功能學習空間，相關設備經費向教育部爭取補助1300萬元及市政府自籌款600萬元，合計1900萬元，提供學生更友善、多元的學習環境，也為社區打造一座優質的活動場域。

外埔國中校長林誠迪表示，感謝市府重視教育，積極改善教育環境和設備，外埔國中有了安全的新校舍，提升教育品質，是全校師生之福。

今日啟用典禮，盧市長、立法院副院長蔡其昌、教育局長楊振昇、財政局長羅仙法、市議員吳敏濟、施志昌、李榮鴻均共襄盛舉。