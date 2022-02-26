台北市有約800企業未依據《身心障礙者權益保障法》第38條足額進用身心障礙者，北市勞動局公布名單，包括Yahoo！、DHL、DELL、Intel，及去年發放40個月年終獎金的「長榮海運股份有限公司」也在榜上。勞動局坦言，根據法規，未足額進用身障者，無正當理由可處10萬元以下罰鍰，但因「無正當理由」太過抽象、實務上難以舉證，全國至今仍零開罰。

根據《身心障礙者權益保障法》，私立學校、團體及民營事業機構無正當理由違反第38條規定，可處2萬元以上10萬元以下罰鍰。北市勞動力重建運用處副處長黃毓銘說明，由於「無正當理由」在法律上屬不確定概念，過於抽象，勞動局也曾請勞動部解釋，能否訂裁量的標準，但都沒有結果。

台北市有不少跨國企業與全國連鎖業者進駐，使北市義務進用身心障礙者機構達4000多家居全國之冠，但其中仍有約800家未依據《身心障礙者權益保障法》第38條足額進用身心障礙者，甚至有500家一整年都未足額進用身心障礙者，勞動局為此公布23間未足額5人以上企業，呼籲跨國頂尖企業儘速善盡社會責任。

勞動局長陳信瑜表示，身心障礙者的障別其實涵蓋許多可能性，透過多樣化的進用方式，例如調整硬體空間、重新設計工作流程等，每位身障者都有機會發揮所長；許多已足超額進用事業單位的人資也認同，他們是能獨立作業而且具有專業知識技能的，不該讓想像中的障礙侷限了他們的發展可能。

陳信瑜強調，進用身心障礙者並非繳納差額補助費即可免除相關社會責任，唯有正視問題、轉換思維、積極進用才是一勞永逸的解決之道，有需求的企業可電洽台北市勞動力重建運用處02–23381600分機5303~5308，或至網站查詢。