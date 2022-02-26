桃園市1名印尼籍女看護不滿自己照顧的女性失智者照護困難，心裡充滿諸多怨氣，涉嫌連續四次在住處、雇主車上等處，用手機偷拍雇主身體隱私部位、以及生活起居等非公開活動，甚至還在臉書上直播供不特定人得以瀏覽；法院依妨害秘密罪判處有期徒刑3月；並於執行完畢後驅逐出境。

根據判決書，該名印尼女擔任患有失智症之女雇主看護，因認女雇主難以照護而心生怨懟，競在民國108年連續四次，在某處車上、住處公開場所，用自己手機，偷拍女雇主生活狀況，以及身體身體隱私部位等。

誇張的是，印籍女看護還在社群網站FACEBOOK上進行直播，讓自己的朋友與外人都能看到女雇主的隱私。事後遭到女雇主及家人發現憤而報警。

法官審理，審酌女傭明知其未徵得女雇主同意，竟恣意竊錄非公開活動、談話及身體隱私部位並播送，致使女雇主隱私法益受損，顯見其尊重他人法益之法治觀念有待加強。

但法官考量印尼女看護坦承犯行，依妨害秘密罪判處有期徒刑3月，如易科罰金，以1千元折算1日，並諭知於執行完畢後驅逐出境。