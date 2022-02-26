GUCCI大秀米蘭登場，現場以上百面鏡子打造成伸展台，鏡裡鏡外華服時尚呼應，現實與幻影相映對照，營造如夢似幻的鏡花奇緣。蕾哈娜挺著孕肚與饒舌歌手男友A$AP Rocky一同出席大秀，大方坦腹的模樣展現超強氣場，同場出席的藝人還包括小威廉絲（Serena Williams ）、韓星李政宰等，熠熠巨星雲集，更添星光。

雷哈娜挺肚出席GUCCI大秀。（GUCCI提供）

蕾哈娜的預產期在3月底，趁著小寶寶還未出世跑趴看秀，順便做胎教，讓肚裡的寶寶提前接受時尚的熏陶。蕾哈娜接受媒體訪問時表示，一般女人在懷孕後會刻意遮掩孕肚，但她很不以為然，反倒偏愛合身剪裁、清涼幾近裸露的裝扮，讓身體曲線原型畢露，「我要讓自己看起來很性感！」

《魷魚遊戲》男主角李政宰。（GUCCI提供）

小威廉絲出席GUCCI大秀。（GUCCI提供）

GUCCI秋冬以「Exquisite Gucci」為主題，GUCCI創意總監

GUCCI與adidas Originals攜手聯名，處處可見運動風三線元素。（GUCCI提供）

Alessandro Michele以鏡子反射千變萬化的奇異世界，用來詮釋時尚的綺麗多變，「衣服能在一個擴展與變形的維度上，反映我們的形象，就像一個多面鏡劇場，衣服提供多元創造的可能，穿上衣服，意味著跨越轉變的界線，在那裡，我們成為另一個存在。」

adidas Originals的經典三線出現在GUCCI的英倫風披風斗篷上。（GUCCI提供）

除了跨越性別、年齡、古今，GUCCI本季最受矚目的跨越，就是與

adidas Originals合作聯乘。Alessandro Michele是玩聯名的高手繼與The North Face、Balenciaga攜手聯名掀起話題之後，本季與adidas Originals合作聯名，更是讓人眼睛一亮。

GUCCI秋冬大玩融合與對比衝突，充滿時尚品味。（GUCCI提供）

GUCCI綠色大衣結合adidas Originals經典三線，別具風情。（GUCCI提供）

GUCCI復古維多利亞風格禮服，混搭運動風馬甲後，又是不一樣的風貌。（GUCCI提供）

嚴格來說，精品與運動品牌玩聯名並不稀奇，Dior與NIKE Jordan、LV與NIKE都曾攜手聯乘，但GUCCI與adidas Originals聯名的手法更加高超精緻，GUCCI 綠紅綠織紋與adidas Originals三白線，蜜蜂符碼與三葉草等，兩者有不少相似的DNA，透過時尚的變型和轉換完美融合，絲毫沒有違和感。

GUCCI黑色曳地禮服搭配運動風馬甲，充滿年輕活力。（GUCCI提供）

GUCCI秋冬新裝跨越性別、年齡、古今，風格衝突混搭。（GUCCI提供）

除了相似，也有對比衝突，英倫風長大衣和維多利亞時代復古禮服融入融入三線元素，曳地絲禮服繫上三線護腰馬甲，正式西裝搭配三葉草襯衫或運動長褲等，奢華與運動相互對映，顯得更加年輕時尚。