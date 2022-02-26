大和獅子會積極展開年度捐血活動計畫，去年一舉衝破目標，募得13206袋血液。（大和獅子會提供）

受新冠疫情衝擊，捐血人數下降不少，大和獅子會積極展開年度捐血活動計畫，去年一舉衝破目標，募得13206袋血液。會長何正仁指出，感謝台中捐血中心主任林冠州及同仁全力支持，以及超過25家企業、社團長期贊助豐富贈品，更感謝所有的捐血人一起創造歷史紀錄。

何正仁指出，大和家族(台中市大和獅子會、台灣大和志工社會關懷協會、大和屋餐飲集團)社會企業體系長期關注及投入社會服務、偏鄉閱讀、捐血活動，很快地在台灣大和志工社會關懷協會理事長陳明發發願號召下，由輔導會長何明功規劃整體捐血系列時間及各捐血中心、捐血車對口，接著大和屋餐飲集團副董王釭坪加入協調各方資源及支援體系，最後由他統合所有贊助企業、單位、贈品、人力調度、物質運輸、行銷宣傳等合作平台，展開年度捐血活動計畫。

理事長陳明發表示，去年度長達300多天捐血接力活動，除了面對5、6月疫情擴大變數影響而無法舉行外，在台中中正捐血室、三民捐血室、仁和捐血車、臺中公園捐血車、大和屋崇德店、太平長億永成活動中心、嶺東科大、東海大學、台中教大、台中家商、台中一中、台中二中、台中科大、台中工業區、文心家樂福、永安宮、四張犁三官堂、義勇消防水湳分隊等，都可看見大和家族體系舉行捐血足跡。

何正仁指出，一開始捐血目標設定在6000袋，許多人認為目標太高不可能完成，但在大家努力下，捐血目標從6000一路調高到8000袋，去年12月3日跨越1萬2000袋，最後衝刺到1萬3206袋。

何正仁說，感謝台中捐血中心主任林冠州及同仁全力支持，以及超過25家企業、社團長期贊助非常豐富贈品，讓每場捐血活動吸引更多人參與，當然最感謝的還是捐出1萬3206袋血液的捐血人，一起捐血一起創造歷史紀錄。