嘉義市有名女子從今年1月起至今無故撥打119上百通，甚至曾謊報火警，消防局今天表示持續蒐集事證，將行文警方查明身分，再依消防法開罰，以示警惕。

嘉義市消防局救災救護指揮科發現有名女子從今年1月起利用手機頻繁無故撥打119，除了謊稱找人、家中寵物被謀殺外，甚至謊報火警。消防局調閱撥打資料，1月有31通、2月截至25日已有76通，2個月內打了107通電話。

嘉義市消防局副局長郭立昌今天接受中央社記者電訪時表示，119報案電話是提供民眾緊急求助時使用，謊報119行為不但違法，還會造成消防機關消防資源的浪費，影響真正急難案件的救援。

郭立昌指出，由於此女無故撥打119頻率過高，消防局將持續證據，並行文給警方和電信公司，查明手機用戶的身分，依據消防法規定處以新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰，希望民眾共同珍惜救災救護資源，留給需要即時幫助的人。

嘉義市消防局提醒民眾撥119報案時，謹記「人、事、時、地、物」等要點，告訴119人員「發生何事？需要消防車（救災）或救護車（救護）」、「案發地址（附近明顯標的物）」、「有無人受困等現場狀況」、「發生時間」等，並提供報案者自身身分、姓名、連絡電話，以利搶救作業。（編輯：謝雅竹）1110226