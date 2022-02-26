藝人林志玲47歲生子，激勵許多高齡婦女，然而全世界最年長75歲印度產婦是DALJINDER KAUR，試管產1子，茂盛醫院醫師陳忠義建議，台灣可比照美國作法，除了不孕科醫師，再加上心理醫師、諮商師共同協助評估，將對高齡婦女及新生兒家庭有極大助益。

醫師陳忠義說，治療過最高齡的病人則為55歲，在接受試管療程後即順利懷孕生子。不過，他提醒：超過55歲以上的婦女，就算得到年輕的捐贈卵子，子宮仍會老化，身體機能變差，罹患妊娠糖尿病、妊娠高血壓、早產的機率都比年輕孕婦高出許多，

陳忠義指出，生產過程中造成產後出血機率也高（陰道出血、子宮收縮不良），另有產前或產後憂鬱的可能，故不建議高齡婦女冒險生子。曾遇到超過70歲的中國婦女跨海前來求子，但醫師考量這會有醫學倫理的問題並對婦女產生極高的健康風險，委婉勸退。

陳忠義認為，由精神科醫師、心理諮商師協助高齡婦女做更深入的心理評估，除享有母職之樂與維護兒童權益之間達到相對的平衡，而不再是如同過往只從婦女角度出發的單向思考，會再從嬰兒健康與福祉的面向做雙向評估，是「美國生殖醫學倫理委員會」做出相關指引的原因。

陳忠義建議，求子壓力過大的高齡婦女，可先做心理諮商再決定是否接受試管療程；已進入療程者若有情緒困擾、孕期發生產前憂鬱或產後憂鬱，都可適時尋求醫師或諮商專家的協助，這樣就能幫助婦女在求子、孕期及育兒3階段中走得更穩、更好，也兼顧新生兒的權益。