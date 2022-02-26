110學年度台中市三級學生棒球運動聯賽國小軟式組，228連假於后里甲、乙球場登場，全市有力行、上楓、北勢、塗城等17隊國小隊伍爭奪4月在台中舉辦的全國國小棒球軟式組聯賽代表權，市府運動局長李昱叡代表市長盧秀燕期勉棒球小將們展現平時訓練成果，奪得佳績，接續在全國賽為台中爭取榮譽。

今年度市府與中華民國學生棒球運動聯盟合作，除高中木棒聯賽繼97學年度後重回台中辦理，接續4月辦理110年學年度國小軟式組棒球聯賽；5月舉辦110年學年度國中女子軟式棒球聯賽，台中主辦全國賽，依規可增加1隊名額參加全國賽，盼選手們展現平日成果，為台中勇奪冠軍。

運動局推動棒球運動向下扎根，連年支持台中市體育總會棒球委員會辦理台中基層三級棒球運動實施計畫，辦理全市三級學生棒球聯賽、人言盃、主委盃、金龍盃、樂樂棒球賽等，為台中棒球運動發展扎根，同時與民間體育團體合作，辦理迷你棒球賽、身心障礙棒球賽、女子棒球賽等帶動城市棒球運動風氣，發揚台中棒球運動文化。