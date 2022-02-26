14歲童星吳以涵演出《俗女養成記》中的「小嘉玲」走紅，精湛演技讓她擁有一票粉絲力挺，不過近來卻收到網友辱罵她的私訊，她的粉專在稍早也曬出截圖，更直接回嗆：「不想髒了我的版面」。

吳以涵的臉書粉專據悉是由媽媽負責管理，稍早曬出網友私訊截圖，只見對方先是客氣詢問：「可以幫我更深入瞭解你的背景嗎？」接著連續爆出「北七」、「去死啦」的粗俗字眼，因此發文「想紅嗎？請問妳哪位？憑什麼小姐」，更強調已截圖存證，最後更Hashtag「放一天讓大家認識她，因為不想髒了我的版面」。

《俗女》童星吳以涵遭網友私訊爆粗口。（吳以涵 Bella 臉書）

對此，網友也紛紛留言：「支持提告!這種人真是莫名其妙」、「要讓此人知道網路發言也是要負責任」、「學校沒辦法教育，就讓社會來教育」、「這應該只是小孩，蠻欠教育的，頭殼巴下去」、「絕對是現實生活得不到認同跟肯定」、「看起來就像是玩沙年紀屁孩所說的話，無須理會」、「這種沒水準的人不要一般見識」、「怎會這樣那麼沒水準呀」。

至於《俗女養成記》是否會推出第3季？導演嚴藝文之前受訪時表示：「完結篇不會埋第3季的伏筆，這趟路程結束後，我會寫一封和陳嘉玲說再見的信，然後開始著手找新題材」，女主角謝盈萱則是搞笑表示：「只能拜託吳以涵了」，看來粉絲們只能夠再等等了。