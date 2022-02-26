新竹縣道120線是銜接竹北、芎林和台3線內灣、尖石等地的交通要道，也是國道3號竹林交流道的聯絡道，是進出新竹縣的門戶之一，因部分路段鋪面老舊，縣府去年部分路段改善完工後，今年接續推動，3月1日將在芎林鄉公所舉辦施工前說明會，期9月順利完工。

縣長楊文科表示，新竹縣有許多極具特色的客家小庄，近年來吸引非常多國人來旅遊，民眾從國道3號來到新竹縣，最先接觸的就是縣道120線，相信改善工程完工後，能提升車輛行駛和行人通行的安全性和舒適性，美化路段景觀會給民眾帶來良好的第一印象。

縣府工務處指出，這次辦理的120線道路及附屬設施改善工程，是延續去年已完工的「浪漫台3線之丘陵水岸景觀大道改善工程」，持續優化剩餘未改善的路段，完成芎林地區竹林交流道周邊道路改善的最後一哩路，進而提昇整體道路的服務品質。

這次工程將會改善120線為9K＋950至10K＋650處，即新中正橋與竹林交流道之間，將改善道路中央分隔島兩旁車轍嚴重及路面老舊龜裂平整度不佳的問題，整建長度約700公尺，平均路幅寬約21公尺。

另外，在120線11K＋580至12K＋050處，即竹林交流道往東與文衡路之間的步道，因年久失修崎嶇不平及護欄鋼筋裸露，有結構損壞、安全性不佳的問題，將全面整建人行步道及護欄，提高車行及人行通行安全，改善景觀提升道路使用價值。

工務處指出，這次改善工程獲交通部前瞻基礎建設-提升道路品質建設計畫，補助4008萬元，去年12月30日已發生發包，3月1日舉辦施工前說明會，預計3月份開工，9月初完工。