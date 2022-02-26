一名女大生昨天突然收到一封詐騙簡訊，上面說她通過烏克蘭傭兵選拔，可搭飛機前往戰場與俄軍作戰，讓原PO傻眼直呼「我連槍都不會握就要出征了？」不少網友笑翻質疑，詐騙集團到底想騙什麼？另也有網友分享收到類似的簡訊。而本報實際查詢後發現，中國東方航空今日並沒有MU576次航班。

一名女大生昨在Dcard上發文表示，下午的時候突然收到一封簡訊，內容中寫道「尊敬的XX小姐，您已通過烏克蘭傭兵的選拔，請攜帶身分證與護照，2022年2月26日18時前往桃園機場，MU576次航班，為您配送槍枝，帶您前往戰場與俄軍奮戰，再次代表烏克蘭居民歡迎您的到來。」在中文字後面則有一連串的當地文字。

台灣女大生收到「烏克蘭徵兵」簡訊。（圖／翻攝自Dcard）

超扯簡訊內容讓原PO忍不住苦笑說「連槍都不會握的我，該出征了嗎？」將簡訊內容給朋友看了之後，所有人都快要笑死了。不少網友笑說，「帶槍上飛機是要空降嗎？話說現在民航都避開那邊了，真要戰鬥，不如拿著配發的槍，劫機比較快」、「很好奇這封簡訊可以騙到什麼」、「恭喜你買到戰地風雲2022年4D優先體驗版欸」。

其他網友也收到類似的簡訊。（圖／翻攝自Dcard）

也有網友留言透露，自己也收到類似的簡訊，並要他在今天下午4點去松山機場搭飛機去莫斯科，屆時會有軍隊人員發軍服、帶他去前線作戰。超瞎內容讓該網友忍不住吐槽說，看來我跟原PO會是敵隊的。

另也有網友表示，電話打得通，但是都沒有人接聽，感覺就是詐騙。而《中時新聞網》實際查詢中國東方航空的網站，結果發現今日並沒有「MU576」這個航班。