台中市政府運動局與台中市滑雪協會共同主辦的「Roller ski挑戰賽」26日於豐原區伍德財神廟展開今年第一場賽事，分別有傳統式競賽200公尺、自由式競賽400公尺，及愛心組傳統式(身心障礙者)競賽項目，以分齡方式競賽，提供選手們展現技巧的舞台，同時推廣越野滑輪(Roller Ski)新興運動。

運動局長李昱叡表示，市長盧秀燕重視台中運動風氣，積極培育運動人才，市府持續引進新興運動，結合運動i台灣2.0計畫，辦理多場Roller Ski挑戰賽活動，邀請喜愛好越野滑輪的選手，將冰上運動轉型成陸上滑雪，除提供選手競技舞台，培養學童參與越野滑輪的興趣，讓越野滑輪運動發展向下扎根。

越野滑輪已成為國際滑雪總會(FIS)正式競賽之一，也是越野滑雪項目的正式積分；我國地處亞熱帶地區，較少滑雪競賽場地，透過舉辦多元滑輪賽事，提供熱愛越野滑輪的各級選手與國際競賽接軌，期盼培育年輕好手參加2026年冬季奧運會越野滑雪競賽。