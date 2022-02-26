斗南鎮重光國小校長楊松田許願在100年校慶前以身作則爬完100座山真的完成，圖為他每爬一座山就拉布條拍照為見證。（周麗蘭攝）

建校於1922年的斗南鎮重光國小，今年校齡滿100年，校方查詢教育部系統得知全台僅此一校叫「重光」，但民間命名「重光」之人、企業、團體並不少，因此發起尋找「重光」之名者3月26日到重光國小一起慶生。

重光國小校長楊松田表示，該校位於斗南鎮將軍里溫厝角部落，校名「重光」不是地名，也非紀念特殊人物，校史未記載校名由來，緣由不可考，查證教育部系統確認「重光」僅此一校，同音異字的「崇光」則有好幾校。

楊松田說，有次參加研習遇到一名「黃重光」老師，他靈光乍現100周年校慶邀請全台的「重光」到該校慶生，目前找到的多是外縣市人。

重光國小張貼的尋人啟事寫著「我知道您一直都在，只是我們未曾見一面，培育英才已100年，適逢滿百的特別日子，將與您來個非凡相遇，我是全台唯一的重光，你是世界獨一的重光，我們重光聚重光，共同締造新重光。」

雲林縣教育界知道重光國小正在尋找同名的自然人、法人，紛紛回報他們認識的「重光」，一名校長打趣說如果獎品很豐盛，可能會有人改名。

楊松田說，網路搜尋找到有公司、基金會、團體叫重光，雲林縣斗六市也有一個「重光里」，該里沒有重光國小，屆時想邀請里長代表該里出席，所有蒞臨的「重光」都致贈一面小匾額，並在100校慶紀念牆簽名。

重光國小自去年展開100周年10個系列校慶活動迄今，本月19日才剛完成「百岳登頂豐視野」，這項活動緣起於校長楊松田許願在100年校慶前以身作則爬完100座山真的完成了，號召校友與民眾19日爬雲嘉6連峰，共有156人報名、74人完成，其餘完成3連峰。