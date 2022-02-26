台北政經學院TSEF講座26日邀請現任史丹佛大學國際研究學院資深研究員的法蘭西斯．福山（Francis Fukuyama），以視訊方式解析國際情勢，台北政經學院董事長黃煌雄（如圖）致詞。（張鎧乙攝）

俄羅斯入侵烏克蘭，國際之間高度憂心台灣就是下一個戰場。 美國史丹佛大學教授法蘭西斯·福山（Francis Fukuyama）表示，烏克蘭跟台灣之間一個很重要的區別就是，烏克蘭人更願意為自己挺身而戰。

台北政經學院邀請到福山以「自由主義與自由世界秩序的威脅」為主題發表演說；福山是日裔美國政治學家，也是《歷史的終結及最後之人》一書作者。

福山指出，我們正在進入新的地緣政治的時代，不幸的是，我們必須對軍事力量威脅的可能性更加嚴肅以待。越來越多關於中國以軍事手段收復台灣的討論，這是在以前並不常見的現象，然而在未來卻可能不只是想像而已。

福山認為，台灣應該重新思考防衛政策，像是過去廢除了徵兵制，現在看來實在是非常不幸的決定。北京會非常關注這次的烏克蘭危機，美國以及西方民主社會是如何反應俄羅斯的侵略，這都將會納入未來統一台灣的計劃當中。

福山說，長遠來看，來自中國的挑戰會遠大於俄羅斯。中國的力量展示於很多面向，包括經濟上、政治上，以及仍不斷成長的軍事力量，中國比起俄羅斯來說更像是一個全方面的威脅。「一帶一路」就是中國力量展示的最好例證，蘇聯以及共產中國以前都無法在海外如此大規模興建基礎建設，然而當代中國卻辦到了。