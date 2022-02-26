教育部今公布最新統計，截至2月25日下午5點30分，各級學校共新增3例本土案例，其中2例為大專校院、1例為高中。外界擔心是否疫情再度燒進校園？中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，近兩天皆無大專及高中校園個案。

根據教育部最新資料，統計至25日17時30分，國內學生染疫人數為1144人，比前一天（24）增加6人，1144名學生當中，境外移入大專校院學生267名，境外移入高中生37人名、國中生1名、國小生5名、幼兒園1名，另233名為本土大專校院生，132名高中生、128名國中生、218名國小生，還有122名幼兒園生。

教育部稍早表示，3例本土個案為校安中心新接獲的通報，待下午中央疫情指揮中心公布。指揮中心指揮官陳時中今天上午赴高雄旗津視察時被問及此事，他遲疑思索了幾秒，並表示「目前還沒有接到報告」。

莊人祥下午受訪時表示，近兩天都沒有大專及高中學生確診，教育部雖然每天會公布統計，但可能和指揮中心宣布個案的時間不同，導致時間上有落差；今天新增個案中僅有1例為學生，為未滿10歲的幼兒園大班幼童（案20485），至於教育部統計新增的大專和高中個案，應為指揮中心已公布過的案例。